美韩联合军演即将启动 朝鲜半岛局势紧张

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透首尔2月24日 - 美国和韩国将于3月2日起举行为期八周的联合军演，美韩年度联合军演通常都会引发朝鲜方面的指责和军事威胁。
朝鲜半岛紧张局势加剧，朝鲜近期也加紧举行海陆空军演。
朝鲜《劳动新闻》社论称：“‘关键决断’（Key Resolve）和‘鹞鹰’（FoalEagle）军演的目的，就是要通过先发制人的攻击来占领朝鲜。”
美韩联军司令部周二发布的声明中称，已通知朝鲜军方此次军演的日期，并已向朝方明确军演是“非挑衅性的”。
朝鲜官媒称，领导人金正恩周一要求朝鲜全军保持战备状态。
美韩此次联合军演分为两部分，“关键决断”将举行到3月13日，“鹞鹰”则进行到4月24日。
“关键决断”是以电脑模拟进行的指挥演习，“鹞鹰”则是动用实际兵力和装备的野战训练演习。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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