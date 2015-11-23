韩国周一将举行实弹演习 朝鲜称若韩方炮火落入朝方水域将会报复

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透首尔11月23日 - 韩国称，周一将在朝韩存在争议的海上边界--北方界线附近举行预定的实弹军事演习。朝鲜此前威胁称，如果韩方的炮火在延坪岛事件周年之际落入朝鲜水域，将会进行“无情报复”。
延坪岛事件发生在2010年11月23日。
韩国国防部发言人Kim Min-seok周一称，没有朝军异常活动的迹象。
“这次实弹演习是计划举行的定期演习，如果朝方挑衅，我们会按照我们的行动计划做出强烈回应。”该发言人称。
朝鲜军方周日称，如果韩国实弹演习的炮火越境落入朝方水域，韩方“将会遭到朝鲜驻守五个岛屿的西南前线部队的无情报复”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。