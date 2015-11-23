韩国周一将举行实弹演习，朝鲜称若韩方炮火落入朝方水域将会报复

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔11月23日 - 韩国称，周一将在朝韩存在争议的海上边界--北方界线附近举行预定的实弹军事演习。朝鲜此前威胁称，如果韩方的炮火在延坪岛事件周年之际落入朝鲜水域，将会进行“无情报复”。

延坪岛事件发生在2010年11月23日。

韩国国防部发言人Kim Min-seok周一称，没有朝军异常活动的迹象。

“这次实弹演习是计划举行的定期演习，如果朝方挑衅，我们会按照我们的行动计划做出强烈回应。”该发言人称。

朝鲜军方周日称，如果韩国实弹演习的炮火越境落入朝方水域，韩方“将会遭到朝鲜驻守五个岛屿的西南前线部队的无情报复”。（完）