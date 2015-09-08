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时事要闻 | 2015年 9月 8日 星期二 11:25 BJT

韩国称朝韩同意下月举行离散家属团聚活动

路透首尔9月8日 - 韩国称，朝韩双方周二就举行新一轮离散家属团聚活动达成一致。

团聚活动的日期为10月20日至26日。

朝韩两国上月达成协议，结束了两国的对峙僵局。

朝韩双方还同意就恢复离散家属团聚活动进行合作。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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