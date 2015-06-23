朝鲜将抵制韩国光州世界大学生运动会

特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透首尔6月22日 - 韩国官员周一称，朝鲜已表示将抵制7月在韩国光州举行的世界大学生运动会，以抗议联合国朝鲜人权实地办事处在首尔成立。
朝鲜此前指责韩国图谋通过朝鲜人权实地办事处的成立来削弱朝鲜领导层。
联合国朝鲜人权实地办事处预计于本周在首尔揭牌成立。
光州世界大学生运动会组委会负责人Yoon Jang-hyun在新闻发布会上称，朝鲜已通知组委会称朝鲜不参加此次大运会。
韩联社援引组委会秘书长Kim Yoon-suk的话称，朝方称抵制此次大运会的理由是联合国朝鲜人权实地办事处成立。
朝鲜今年3月表示，将派出108人组成的代表团，角逐光州大运会八个项目的比赛，这令外界寄望于此次赛事将推动朝韩重返对话。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。