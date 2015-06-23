朝鲜将抵制韩国光州世界大学生运动会

韩国已公布经济指标--2017/1/23
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔6月22日 - 韩国官员周一称，朝鲜已表示将抵制7月在韩国光州举行的世界大学生运动会，以抗议联合国朝鲜人权实地办事处在首尔成立。
朝鲜此前指责韩国图谋通过朝鲜人权实地办事处的成立来削弱朝鲜领导层。
联合国朝鲜人权实地办事处预计于本周在首尔揭牌成立。
光州世界大学生运动会组委会负责人Yoon Jang-hyun在新闻发布会上称，朝鲜已通知组委会称朝鲜不参加此次大运会。
韩联社援引组委会秘书长Kim Yoon-suk的话称，朝方称抵制此次大运会的理由是联合国朝鲜人权实地办事处成立。
朝鲜今年3月表示，将派出108人组成的代表团，角逐光州大运会八个项目的比赛，这令外界寄望于此次赛事将推动朝韩重返对话。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -0.4% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -0.3% 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r
路透首尔1月23日 - 科技巨头三星电子 周一表示，不会在今年世界移动通信大会(MWC)展台上发布盖乐世S8智能手机，意味着这款旗舰手机今年推出的时间点可能晚于2016年同期。