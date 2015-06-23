朝鲜将抵制韩国光州世界大学生运动会

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔6月22日 - 韩国官员周一称，朝鲜已表示将抵制7月在韩国光州举行的世界大学生运动会，以抗议联合国朝鲜人权实地办事处在首尔成立。

朝鲜此前指责韩国图谋通过朝鲜人权实地办事处的成立来削弱朝鲜领导层。

联合国朝鲜人权实地办事处预计于本周在首尔揭牌成立。

光州世界大学生运动会组委会负责人Yoon Jang-hyun在新闻发布会上称，朝鲜已通知组委会称朝鲜不参加此次大运会。

韩联社援引组委会秘书长Kim Yoon-suk的话称，朝方称抵制此次大运会的理由是联合国朝鲜人权实地办事处成立。

朝鲜今年3月表示，将派出108人组成的代表团，角逐光州大运会八个项目的比赛，这令外界寄望于此次赛事将推动朝韩重返对话。（完）