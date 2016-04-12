韩国致函联合国安理会 指责朝鲜干扰GPS信号

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透联合国4月11日 - 韩国在致联合国安理会的信函中称，朝鲜自3月31日以来一直干扰韩国境内的全球定位系统（GPS）信号，这危及民用飞机和船只安全，违反了国际协议。
韩国常驻联合国代表吴俊（Oh Joon）称，电子干扰信号来自朝鲜的五个地区，分别是海州、延安、平壤、金刚山和开城，“危险地影响到”GPS。
“朝鲜干扰GPS是一种挑衅行为，对韩国的安全构成威胁，破坏包括飞机和船只在内的民用交通安全。”吴俊在这份日期4月5日的信函中写道。信函内容本周一公布。
韩国4月1日曾警告朝鲜停止干扰GPS信号，称若朝鲜继续这种行为，韩国将采取行动。
1950-53年的朝鲜战争以停战协定而非和平条约结束，吴俊称朝方干扰GPS的行为违反当时的停战协定。
朝鲜之前进行武器试验，并在联合国安理会及韩国上月对其实施新制裁后屡屡发出战争威胁，韩国因此保持高度戒备，防范朝鲜可能发动网络攻击。
“韩国政府强烈敦促朝鲜立即停止干扰GPS的行为。”吴俊写道。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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