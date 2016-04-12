韩国致函联合国安理会 指责朝鲜干扰GPS信号

路透联合国4月11日 - 韩国在致联合国安理会的信函中称，朝鲜自3月31日以来一直干扰韩国境内的全球定位系统（GPS）信号，这危及民用飞机和船只安全，违反了国际协议。

韩国常驻联合国代表吴俊（Oh Joon）称，电子干扰信号来自朝鲜的五个地区，分别是海州、延安、平壤、金刚山和开城，“危险地影响到”GPS。

“朝鲜干扰GPS是一种挑衅行为，对韩国的安全构成威胁，破坏包括飞机和船只在内的民用交通安全。”吴俊在这份日期4月5日的信函中写道。信函内容本周一公布。

韩国4月1日曾警告朝鲜停止干扰GPS信号，称若朝鲜继续这种行为，韩国将采取行动。

1950-53年的朝鲜战争以停战协定而非和平条约结束，吴俊称朝方干扰GPS的行为违反当时的停战协定。

朝鲜之前进行武器试验，并在联合国安理会及韩国上月对其实施新制裁后屡屡发出战争威胁，韩国因此保持高度戒备，防范朝鲜可能发动网络攻击。

“韩国政府强烈敦促朝鲜立即停止干扰GPS的行为。”吴俊写道。（完）