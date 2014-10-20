朝韩周日在军事分界线附近发生交火

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
路透首尔10月19日 - 韩国国防部称，该国同朝鲜周日发生交火，当时一些朝军人员靠近军事分界线，韩方警告射击，但朝方人员并未后撤。
韩国国防部一位官员称，朝军人员开火还击，双方的交火持续了大约10分钟，但局势并未升级。
“没有人员伤亡和财产损失，”该官员称。
近几周朝韩对峙不断，这是最新的对峙事件。
该官员还称，周六朝军人员靠近军事分界线，但在韩方鸣枪示警后撤离。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。