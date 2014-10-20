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亚洲 | 2014年 10月 20日 星期一 09:31 BJT

朝韩周日在军事分界线附近发生交火

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔10月19日 - 韩国国防部称，该国同朝鲜周日发生交火，当时一些朝军人员靠近军事分界线，韩方警告射击，但朝方人员并未后撤。

韩国国防部一位官员称，朝军人员开火还击，双方的交火持续了大约10分钟，但局势并未升级。

“没有人员伤亡和财产损失，”该官员称。

近几周朝韩对峙不断，这是最新的对峙事件。

该官员还称，周六朝军人员靠近军事分界线，但在韩方鸣枪示警后撤离。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛
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