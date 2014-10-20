朝韩周日在军事分界线附近发生交火

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔10月19日 - 韩国国防部称，该国同朝鲜周日发生交火，当时一些朝军人员靠近军事分界线，韩方警告射击，但朝方人员并未后撤。
韩国国防部一位官员称，朝军人员开火还击，双方的交火持续了大约10分钟，但局势并未升级。
“没有人员伤亡和财产损失，”该官员称。
近几周朝韩对峙不断，这是最新的对峙事件。
该官员还称，周六朝军人员靠近军事分界线，但在韩方鸣枪示警后撤离。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。