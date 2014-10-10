朝鲜政局迷雾中崛起的新星黄炳誓

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔10月9日 - 黄炳誓曾做过办公室工作，名不见经传，但他青云直上，如今在朝鲜(北韩)是除了金氏家族以外权势最为显赫之人。上周，身穿橄榄绿军装、头戴大号苏式军帽的他昂首阔步出现在了韩国机场。

黄炳誓几年内平步青云，在朝鲜领导层担任高职，如今是朝鲜领导人金正恩的高级军事助手。金正恩从朝鲜官媒消失一月有余，关于他身在何处的各种揣测满天飞，这使得黄炳誓更受关注。

上周， 黄炳誓率领朝鲜代表团在略微提早通知的情况下到访韩国，出席仁川亚运会闭幕式。

他是迄今以来到访过韩国的朝鲜最高级别官员，外界对于这是否为朝鲜国内局势动荡的信号莫衷一是。

据研究朝鲜问题的专家以及韩国统一部，黄炳誓现年64岁或65岁，曾在朝鲜劳动党中央组织指导部任职，后升任该部第一副部长。朝鲜劳动党中央组织指导部有权力且神秘，是最终确定朝鲜领导层人事任命的机构。

金正恩的父亲金正日当时兼任该部部长。

黄炳誓同金正恩结识于2000年末，当时金正恩的名字以及他在劳动党内部及军方的资历首次出现在朝鲜官媒上。

2011年金正日去世后，金正恩掌权，黄炳誓当时是金正恩的顾问之一。今年早些时候，黄炳誓升任朝鲜人民军总政治局局长。

上月，黄炳誓被任命为朝鲜国防委员会副委员长。金正恩是朝鲜国防委员会委员长。

朝鲜脱北者、原为朝鲜劳动党宣传战线的著名作家的张进成称，对于一名组织指导部官员来说，升迁至如此高位的情况并不常见。

“只有在清洗或处决发生时，才会有人崭露头角，”张进成说。

黄炳誓在军方的资历并不深，但却佩戴相当于四星将军的军衔。这在朝鲜军方高层中其实并不罕见。

“黄炳誓得到提升，是因为其所在的师给金正恩留下深刻印象，该师是金正恩视察过的最具战斗力的一支部队，”一位与朝鲜领导层有关系的消息人士称。

研究朝鲜领导层的专家Michael Madden称，与黄炳誓接触过的人觉得他为人并不傲慢，有利于达成共识，还“很容易相处”。

在国内，黄炳誓则以更令人生畏的形象示人。

7月在平壤的一个军方大会上，黄炳誓对军队称要准备用核战对付美国。

对于组织指导部以及黄炳誓对金正恩的控制有多大，专家们存在意见分歧，但普遍共识是劳动党的干部与金氏家族长期以来唇齿相依。

“黄炳誓是一位从幕后走到台前的人物，”脱北者张进成说。(完)