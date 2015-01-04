金正恩表示对韩国对话提议持开放态度

路透首尔1月1日 - 朝鲜领导人金正恩表示，他对朝韩举行高级别峰会持开放态度。日前，首尔当局提议恢复双边对话。

“如果韩国当局真诚地希望通过对话改善朝韩关系，我们能够恢复停滞的高级别会议，”金正恩在朝鲜媒体周四播出的新年讲话中说道。

这是金正恩作为朝鲜领导人第三次发表电视新年讲话。

“如果具备（会谈的）气氛和环境，没有理由不举行（与韩国的）高级别峰会，”金正恩表示。

韩国周一提议1月恢复停滞的韩朝对话，其中包括朝鲜战争离散家属团聚等议题。

韩国政府当日稍晚发表的声明称，如果朝鲜在改善关系上表现出“诚意”，就应该“尽早”接受首尔稍早提议的对话。

朝鲜过去曾暗示倾向于改善与韩国的关系，但是朝方随后的挑衅行动和韩美军事演习导致相关进程终止。

“年度大规模（韩美）战争演习是导致朝鲜半岛紧张局势升温以及核战争威胁升级的来源之一，”金正恩在新年讲话中称。

他还概述了朝鲜政府今年将进一步开发一系列经济和旅游特区的意愿。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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