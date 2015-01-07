韩国称朝鲜军方网络部队已达6000人

路透首尔1月6日 - 韩国国防部周二称，朝鲜军方的“网络军队”人数已达6000人，比韩国2013年的估计数字多出了一倍，称该部队其正致力于给韩国造成“物理和心理上的瘫痪”。

韩国国防部的白皮书中披露了这一最新数据，此前韩国的主要盟友美国已因索尼影业遭受的网络攻击而对朝鲜实施了新制裁。朝鲜否认与攻击事件有关。

朝鲜多年来投入大量资源建设由朝鲜军方的间谍机构运营的、复杂网络战争部队“121局”，其成员包括了该国一些最天才的电脑专家。

来自朝鲜的脱北者称，这支部队的长期目标可能是针对敌对国家的电信和能源网络。

“朝鲜目前拥有6000人网络战部队，正在对韩国发动网络攻击，以期造成韩国国内物理和心理的瘫痪，例如给军方和国家基础设施制造麻烦，”韩国国防部称。

朝鲜已否认与索尼影业遭遇的网络攻击有关，并抨击了美国对该国实施的新制裁，称这些措施充满敌意，是压制性措施。索尼影业近期发行了喜剧影片《刺杀金正恩》（又名《采访》，The Interview）。（完）

编译：高良萍 发稿：王燕焜

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