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时事要闻 | 2015年 1月 12日 星期一 10:23 BJT

朴槿惠称对朝韩峰会不设先决条件

路透首尔1月12日 - 韩国总统朴槿惠周一称，她对与朝鲜领导人金正恩举行峰会持开放态度，对此不设先决条件。

她在新闻发布会上表示，朝鲜停止核项目应是朝鲜半岛和平商谈的重要部分，但这不是举行峰会的先决条件。

金正恩1月1日表示，没理由不与韩国举行峰会。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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