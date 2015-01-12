朴槿惠称对朝韩峰会不设先决条件

韩国总统候选人文在寅称韩国应在解决朝鲜核问题中承担积极角色
路透首尔5月9日 - 韩国总统热门候选人文在寅周二表示，韩国应在外交关系方面承担更为积极的角色，以遏制朝鲜的核威胁，而不是在美国和中国展开会谈时作壁上观。
路透首尔1月12日 - 韩国总统朴槿惠周一称，她对与朝鲜领导人金正恩举行峰会持开放态度，对此不设先决条件。
她在新闻发布会上表示，朝鲜停止核项目应是朝鲜半岛和平商谈的重要部分，但这不是举行峰会的先决条件。
金正恩1月1日表示，没理由不与韩国举行峰会。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔5月9日 - 韩国总统热门候选人文在寅周二表示，韩国应在外交关系方面承担更为积极的角色，以遏制朝鲜的核威胁，而不是在美国和中国展开会谈时作壁上观。
路透巴黎5月8日 - 中间派独立参选人马克龙已以66%的得票率赢得法国总统大选，内政部在周一清晨仅剩最后的少数票尚未完成开票。
路透巴黎5月6日 - 法国总统候选人马克龙的竞选电子邮件遭到电脑黑客攻击，法国正尽力不让这一事件影响到总统大选结果。选举委员会周六警告称，转发这些数据可能构成刑事犯罪。