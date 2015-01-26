朝鲜称解除制裁是朝韩恢复对话的前提条件

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透首尔1月23日 - 朝鲜周五称，韩国解除制裁是两国恢复对话的一项条件。
这是朝鲜对韩方的对话提议做出的首个官方回应。韩国提议同朝鲜对话，包括就恢复朝韩离散家属团聚问题进行磋商等。
朝鲜去年10月派高级别代表团赴韩国参加亚运会闭幕式后，韩国表示愿意就制裁问题进行磋商以推动两国关系向前发展。
2010年5月韩国“天安”号海军舰艇遇袭沉没后，韩国对朝鲜实施制裁，两国之间的大多数政治及商贸交流活动中断。朝鲜否认这起事件是其所为。
“如果韩国政府确实对人道主义问题感兴趣，那就应当先解除旨在对峙的禁令，”朝中社援引朝鲜祖国和平统一委员会发言人的话称。
韩国统一部称，要想让韩方解除制裁，朝方得先做出“负责任的行动”。
“遗憾的是，朝方却将事关离散家属的纯粹人道主义问题与5月24日事件措施挂钩，这是毫无关联的两码事，”韩国统一部在电邮声明中称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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