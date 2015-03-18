韩企代表前往开城工业园 抗议朝方单方面为工人涨薪

路透韩国坡州3月18日（记者 Ju-min Park） - 开城工业园韩方入驻企业代表周三前往该工业园，就朝方决定上调工业园朝方工人薪资一事进行抗议。

开城工业园由朝韩两国共同经营，位于重兵把守的朝韩边境的朝鲜一侧，是两国间经济合作仅剩的象征。

朝鲜在2013年曾将该工业园关闭长达五个月。

“单边调整劳动法规是一个问题，”韩方企业代表ChungKi-sup对记者称。他指的是上调薪资一事。

“但当对话恢复时，该问题就很容易解决，”他在越过边境前说道。

韩国有125家企业入驻开城工业园，其中的大多数为中小企业，他们雇用着5.3万名朝方廉价工人。

监督开城工业园的朝鲜机构要求将朝方工人的最低月薪上调大约3.65美元至74美元。

韩方拒绝了这一要求，称朝方单边上调薪资违反相关协议。朝鲜曾称，该国有上调开城工业园工人薪资的主权。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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