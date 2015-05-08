朝鲜警告将对韩国海军舰艇实施直接瞄准打击

路透首尔5月8日 - 朝鲜军方周五指责韩国侵犯其在朝鲜半岛西海岸附近的领海，警告对韩国海军舰艇将不做预告实施直接瞄准打击。

此时正值朝鲜半岛西海岸附近海域每年一度的捕蟹季节，捕蟹季将持续至6月。朝韩两国海军曾在1999年和2002年的相同月份发生过冲突，造成双方许多水手死亡。

“从即刻起，对在敏感的西海热点水域入侵朝方海上警戒线的傀儡海军舰艇将不做预告实施直接瞄准打击，”朝鲜中央通讯社援引朝鲜人民军西南前线军司令部的一份特别紧急警告称。

韩国参谋长联席会议办公室的一位官员称，朝鲜的威胁“不可理喻”，并称韩国海军船只自朝鲜战争之后就没有越过双方的海上边界。

朝鲜中央通讯社称，朝鲜西南前线军指责韩国海军过去一周每天都侵犯朝鲜海域，并称这是军事入侵行为。

朝中社报导称，韩国表面上的借口是“拦截第三国渔船”，但其阴险居心是固守非法的“北方界线”。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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