朝韩同意下月举行副部长级会谈

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透首尔11月27日 - 朝鲜与韩国同意下月举行副部长级会谈，两国周四在板门店召开了旨在进一步缓解紧张关系的会议。
朝韩发布联合声明称，两国同意12月11日在开城工业园举行副部长级会谈。
这次开城会谈是朝韩推动双方进行对话的新努力。
“（会谈）议题为改善朝韩关系的问题。”朝韩两国在周四会议后发布的声明中称。
根据朝韩8月达成的协议，两国在上月举行了离散家属团聚活动。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。