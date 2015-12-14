朝韩高级别会谈无果而终

路透首尔12月12日 - 朝鲜与韩国的高级别会谈周六无果而终，且未确定下次会谈的日期。韩国与朝鲜8月达成旨在缓解紧张关系的协议，这是此后首次高级别会谈。

韩国首席代表Hwang Boogi在会谈后告诉记者，双方未发布联合声明。

据Hwang称，朝鲜方面强烈要求重启金刚山旅游。2008年一名韩国游客在金刚山附近军事禁区被朝鲜士兵枪击身亡后，金刚山旅游项目停止。

韩国方面则强调朝韩离散亲属问题，呼吁对离散亲属进行身份认定并允许通信。

韩联社援引Hwang的话称，朝方提出首要任务是就重启金刚山旅游达成协议。韩国则要求朝鲜保证前往该旅游区的游客安全无虞。

朝韩会谈后，朝鲜将会谈无果归咎于韩国。

朝中社称，韩国拒绝讨论重启金刚山旅游等基本问题并坚持“不公正的断言”。（完）