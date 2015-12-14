朝韩高级别会谈无果而终

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透首尔12月12日 - 朝鲜与韩国的高级别会谈周六无果而终，且未确定下次会谈的日期。韩国与朝鲜8月达成旨在缓解紧张关系的协议，这是此后首次高级别会谈。
韩国首席代表Hwang Boogi在会谈后告诉记者，双方未发布联合声明。
据Hwang称，朝鲜方面强烈要求重启金刚山旅游。2008年一名韩国游客在金刚山附近军事禁区被朝鲜士兵枪击身亡后，金刚山旅游项目停止。
韩国方面则强调朝韩离散亲属问题，呼吁对离散亲属进行身份认定并允许通信。
韩联社援引Hwang的话称，朝方提出首要任务是就重启金刚山旅游达成协议。韩国则要求朝鲜保证前往该旅游区的游客安全无虞。
朝韩会谈后，朝鲜将会谈无果归咎于韩国。
朝中社称，韩国拒绝讨论重启金刚山旅游等基本问题并坚持“不公正的断言”。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。