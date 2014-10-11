朝韩在边境地区交火 无人员伤亡

中国检察机关对原国家统计局局长王保安涉嫌受贿案提起公诉
路透北京4月25日 - 中国最高人民检查院周二称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。
路透首尔10月10日 - 韩国国防部称，朝鲜周五使用机枪向韩国方向开火，韩方予以回击。三天前双方在存在争议的海上边界也曾交火。
韩国国防部一位官员称，朝方向涟川郡边境小镇开火，但没有人员受伤。韩国活动人士散发的抨击朝鲜政权的传单从该镇落入朝方一侧。
该官员称，听到朝方机枪响后，韩国军方开火回击。
朝鲜周四发布声明称，如果韩国允许散发传单的活动继续发生，那将会伤害朝韩关系。朝鲜高级别代表团几天前访问韩国，双方同意重启对话。
朝鲜对韩国民间团体散发抨击其朝鲜领导层传单的活动作出愤怒的反应，誓言要攻击这些民间团体，但从未采取行动。
“这是朝鲜第一次对散发传单的活动采取行动，为朝鲜高级别代表团访问后的朝韩关系泼了冷水，会令双方关系再度紧张，”韩国朝鲜研究大学(University of North Korean Studies)的杨武仁(Yang Moo-jin)说道。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透北京4月25日 - 中国最高人民检查院周二称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。
路透华盛顿/北京4月24日 - 美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。
路透华盛顿4月24日 - 据美国白宫称，美国总统特朗普周日与中国国家主席习近平的电话中批评朝鲜“持续的好斗姿态”，并称朝鲜的举动破坏了地区稳定。