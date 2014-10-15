韩议员称朝韩军方官员周三秘密会晤

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透首尔10月15日 - 一名韩国反对党议员称，朝韩高级别军方官员周三秘密会晤，讨论近期边境争端。
朝鲜军方上周五向韩国民间活动人士团体散发的、带着传单的气球开枪，有些子弹落在韩国境内。
此后韩国军方开枪回应，但未导致局势升级或带来伤亡。
韩国反对党议员Park Jie-won在党内会议上称，朝韩军方官员在边境的板门店举行了会晤。
韩联社援引一未具名政府消息人士的说法，也报导了此次会晤。
韩国国防部和统一部则拒绝证实朝韩军方官员是否举行了会晤。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
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