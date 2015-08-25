朝韩达成协议 缓和紧张局势

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透首尔8月25日 - 朝鲜与韩国经过两天多的谈判，于周二凌晨达成协议，结束了因交火导致的朝鲜半岛紧张局势。
按照协议，朝方对近期韩朝非军事区发生地雷爆炸炸伤韩国士兵事件表示遗憾；韩方同意停止反朝广播宣传活动。
朝鲜还同意解除之前宣布的准战时状态。朝韩联合声明称，双方将举行后续谈判，商讨改善两国关系等一系列事项。
这场在板门店停战村举行的马拉松式谈判开始于周六，在此之前朝鲜发出最后通牒，要求韩国停止广播宣传活动，否则将面临军事行动。
根据周二的协议，朝韩双方还同意安排南北离散家属在今年中秋节及今后团聚的活动。
本月初，朝韩非军事区发生地雷爆炸，造成两名韩国士兵受伤。这是引发朝鲜半岛局势再次紧张的导火索。
几天后，韩国开始沿边境进行反朝广播宣传活动。朝鲜随后在周四向韩国发射炮弹，韩国也向朝鲜发射炮弹进行回击。
美国和联合国对朝韩达成协议表示欢迎。
“我们会继续根据朝鲜的行动来对其进行判断。我们对这项协议表示欢迎，希望这能缓和朝鲜半岛的紧张局势，”美国国务院发言人柯比（John Kirby）在例行记者会上称。“该地区的局势连续几天十分紧张。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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