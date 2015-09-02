朝鲜要求韩国勿因朝韩协议而自满

路透首尔9月2日（记者 Ju-min Park） - 朝鲜周三指责韩国因朝韩协议而宣称获得胜利，称这是懦夫行为，要求韩国“谨言慎行”。

上周朝韩达成协议，结束罕见交火导致的对抗局面。

协议达成后，韩国总统朴槿惠的支持率大幅上升，许多韩国媒体称该协议标志着朴槿惠对朝强硬立场的胜利。

朝鲜国防委员会对此予以批驳。

朝中社引述朝鲜国防委员会的声明称：“（韩国）将南北双方共同达成的联合声明视作单方的胜利，实在没有比这更浅薄、更懦弱的了。”

根据协议，朝鲜对8月初韩国士兵在边境地雷爆炸时受伤表示遗憾，韩国则同意停止在边境进行反朝广播宣传活动。

韩国曾要求朝鲜就非军事区地雷爆炸事件致歉，一些韩国官员将朝方表示遗憾解读为道歉。

朝鲜方面否认埋设地雷，国防委员会称朝方表达的是同情而非道歉。

朝鲜国防委员会说：“简单说‘遗憾’，意思不过就是说‘我为你们经历的事感到遗憾’。”

“非军事区发生地雷爆炸是常常发生的事件。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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