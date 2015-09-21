朝鲜或以离散家属团聚活动为筹码 寻求让韩国在部分事情上做出让步

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透首尔9月19日（记者 Jack Kim） - 如果朝鲜愿意举行朝韩离散家属团聚活动，则会希望从韩国获得回报，可能会要求恢复金刚山旅游项目，甚至是让韩方默认其导弹试射活动。
韩国总统朴槿惠希望借助其“信任政治”（Trustpolitik）政策，与朝鲜建立信任。
但韩国不愿匆忙重启与朝鲜的谈判，该国正在起草两国政府级别接触的战略。朝韩8月达成协议，化解了两国之间的最新对峙。
朝韩自1985年以来举行过几次离散家属团聚活动，这为两国的人道主义合作提供了机会，也可能成为双方建立关系的第一步。
韩国政府还借助离散家属团聚活动赢得了民心。
对于不在乎民意调查的朝鲜而言，离散家属团聚活动更多的是不方便，但却是可以被利用的筹码。
韩国统一研究院的Cho Min称，朝鲜将计划下月举行的离散家属团聚活动视为对韩国作出的让步。
“离散家属团聚活动对朝鲜而言是麻烦的事情，找人、给这些人饭吃还有给他们穿衣打扮都需要花钱，”他说。
“这么做的行政成本很大，因此他们希望有所回报。”
Cho Min称，预计朝鲜至少会向韩国寻求恢复金刚山跨境旅游项目。金刚山跨境旅游项目曾给朝鲜带来过4,000万美元的年收入。
朝鲜可能还希望如果其进行导弹发射活动，韩国不会过度关切。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。