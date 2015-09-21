朝鲜或以离散家属团聚活动为筹码 寻求让韩国在部分事情上做出让步

路透首尔9月19日（记者 Jack Kim） - 如果朝鲜愿意举行朝韩离散家属团聚活动，则会希望从韩国获得回报，可能会要求恢复金刚山旅游项目，甚至是让韩方默认其导弹试射活动。

韩国总统朴槿惠希望借助其“信任政治”（Trustpolitik）政策，与朝鲜建立信任。

但韩国不愿匆忙重启与朝鲜的谈判，该国正在起草两国政府级别接触的战略。朝韩8月达成协议，化解了两国之间的最新对峙。

朝韩自1985年以来举行过几次离散家属团聚活动，这为两国的人道主义合作提供了机会，也可能成为双方建立关系的第一步。

韩国政府还借助离散家属团聚活动赢得了民心。

对于不在乎民意调查的朝鲜而言，离散家属团聚活动更多的是不方便，但却是可以被利用的筹码。

韩国统一研究院的Cho Min称，朝鲜将计划下月举行的离散家属团聚活动视为对韩国作出的让步。

“离散家属团聚活动对朝鲜而言是麻烦的事情，找人、给这些人饭吃还有给他们穿衣打扮都需要花钱，”他说。

“这么做的行政成本很大，因此他们希望有所回报。”

Cho Min称，预计朝鲜至少会向韩国寻求恢复金刚山跨境旅游项目。金刚山跨境旅游项目曾给朝鲜带来过4,000万美元的年收入。

朝鲜可能还希望如果其进行导弹发射活动，韩国不会过度关切。（完）