朝鲜称提议朝韩下周举行会谈（更新版）

路透首尔11月20日 - （更新详细内容）

朝中社周五报导称，朝鲜已提议11月26日在板门店与韩国举行会谈。

若朝韩举行此次会谈，将是两国自今年8月达成和解协议以来，首次以缓解紧张关系为重点的政府级会议。

朝中社称，朝鲜和平统一委员会已提议朝韩就政府会谈进行工作级的接触。

韩国统一部的一位官员证实收到了朝方的提议，并称很快、可能就在周五晚些时候会就是否接受提议作出决定。

朝韩8月25日达成化解武装对峙僵局的协议后，韩国曾几次提议举行政府会谈。（完）