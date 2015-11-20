朝鲜称提议朝韩下周举行会谈（更新版）

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透首尔11月20日 - （更新详细内容）
朝中社周五报导称，朝鲜已提议11月26日在板门店与韩国举行会谈。
若朝韩举行此次会谈，将是两国自今年8月达成和解协议以来，首次以缓解紧张关系为重点的政府级会议。
朝中社称，朝鲜和平统一委员会已提议朝韩就政府会谈进行工作级的接触。
韩国统一部的一位官员证实收到了朝方的提议，并称很快、可能就在周五晚些时候会就是否接受提议作出决定。
朝韩8月25日达成化解武装对峙僵局的协议后，韩国曾几次提议举行政府会谈。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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