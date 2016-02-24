朝鲜对韩美3月联合军演发出警告

香港前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首 冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透首尔2月23日 - 朝鲜周二警告将对韩国及其美国盟友采取严厉的报复行动。韩美正在为3月进行的年度联合军事演习做准备。
朝鲜称韩美联合军演是战争准备，且通常都会宣称对此进行报复。
“只要有些微迹象显示他们的特种部队和装备开始实施所谓的‘斩首行动’和‘密集打击’，我们的革命武装力量将以所有强有力的战略和战术打击手段，采取先发制人的正义行动，彻底消灭敌军，”朝鲜人民军最高司令部通过官方媒体发布的声明称。
声明称，首要打击目标将是韩国总统府，接下来是亚洲以及美国本土的军事基地。美国在韩国驻扎有大约28,500名官兵。
上周，韩国总统朴槿惠警告要对朝鲜采取强硬措施，对朝鲜1月核试验和本月的远程火箭发射活动作出回应，并表示朝鲜发展核武器将加速其政权垮台。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。