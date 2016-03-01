朴槿惠称韩国不会关闭与朝鲜进行对话的大门

路透首尔3月1日 - 韩国总统朴槿惠周二称，韩国不会关闭与朝鲜进行对话的大门，但称若朝鲜坚持其核项目，朝鲜将面临更多压力。

联合国安理会料很快就扩大对朝鲜制裁的决议草案进行投票。该草案由美国起草，并获得了中国支持。

“（韩国）政府不会关闭对话大门，但若朝鲜没有展示无核化的意愿且拒绝改变，我们与国际社会将继续施压，”朴槿惠表示。

朴槿惠称，安理会预计将通过对朝新的严格制裁，表明国际社会广泛支持阻遏朝鲜的核项目。

朴槿惠未提议与朝鲜展开新一轮对话。朝韩去年8月进行了对话，当时双方同意努力改善关系。（完）