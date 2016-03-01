朴槿惠称韩国不会关闭与朝鲜进行对话的大门

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透首尔3月1日 - 韩国总统朴槿惠周二称，韩国不会关闭与朝鲜进行对话的大门，但称若朝鲜坚持其核项目，朝鲜将面临更多压力。
联合国安理会料很快就扩大对朝鲜制裁的决议草案进行投票。该草案由美国起草，并获得了中国支持。
“（韩国）政府不会关闭对话大门，但若朝鲜没有展示无核化的意愿且拒绝改变，我们与国际社会将继续施压，”朴槿惠表示。
朴槿惠称，安理会预计将通过对朝新的严格制裁，表明国际社会广泛支持阻遏朝鲜的核项目。
朴槿惠未提议与朝鲜展开新一轮对话。朝韩去年8月进行了对话，当时双方同意努力改善关系。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。