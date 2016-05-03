韩国警告称朝鲜可能绑架韩海外公民

韩国法院周三将裁决是否逮捕三星电子副会长李在镕
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透首尔5月2日 - 韩国周一称，该国对朝鲜可能试图绑架韩国的海外公民或实施“恐怖主义行为”的可能性保持警惕。朝鲜此前指责韩国诱拐朝鲜在华公民。
韩国统一部称，包括下令加强外交使团安全在内的“所有防范措施”已经到位，旨在保护海外韩国人的安全。
“我们对朝鲜可能绑架我国海外公民或实施恐怖主义行为的可能性保持警惕。”韩国统一部发言人郑俊熙在新闻发布会上称。
韩国4月份时称，有13名朝鲜在中国开设餐馆的员工脱北到达韩国。朝鲜则指责称韩国犯下“严重的诱拐罪”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
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