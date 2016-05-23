韩国称朝鲜提议举行军事对话是“虚假的和平攻势”

韩国法院周三将裁决是否逮捕三星电子副会长李在镕
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透首尔5月23日 - 韩国周一称，朝鲜提议举行军事对话是“虚假的和平攻势”，并称已正式拒绝该提议，因提议缺乏结束朝鲜核项目的计划。
朝鲜在周末提出该对话提议。朝鲜领导人金正恩在5月的劳动党全国代表大会上曾呼吁举行朝韩军事对话。
朝鲜称，双方军事官员亟需对话，以缓解紧张局势，并建议对话在5月底或6月初举行。
韩国称，朝鲜的提议不真诚。
“朝鲜提议的对话没有提及其核项目，而朝鲜核项目是朝鲜半岛和平以及韩朝关系的根本性问题。”韩国国防部发言人文尚均（Moon Sang-gyun）在新闻发布会上表示。
“提议对话而不表明其在无核化问题上的立场，是缺乏诚意、为了虚假和平而进行的虚假和平攻势。”
文尚均称，韩国周一通过军事热线传达讯息，对朝鲜的提议表示遗憾，并要求后者表明其在无核化问题上的立场。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
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