朝韩会谈或为朴槿惠任期注入活力

中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
记者 Jack Kim/Tony Munroe
路透首尔10月8日 - 韩国准备与朝鲜官员举行罕见会谈时就制裁事宜进行磋商，这是韩方在此事上采取灵活方式的迹象之一。韩国总统朴槿惠寻求在朝韩关系上取得突破，以便为其总统任期重新注入活力。
朝鲜高官黄炳誓率代表团在提前不到24小时通知的情况下到访韩国，出席仁川亚运会闭幕式，为两国双边关系出现突破提供契机。黄炳誓据信是朝鲜的二号人物。
虽然朝鲜代表团拒绝了与朴槿惠会面的提议，但他们还是同韩国总理及其他官员进行了会面，并且同意在11月初前举行进一步的会谈。
这是行事莫测的朝鲜多年来释出的愿与韩国接触的最明确信号。朝韩两国自1950年代以来从技术上仍处于敌对状态，近年来两国关系一直不佳。
一位政府高官称，韩方希望在将要进行的会谈中磋商可使两国关系快速改善的事宜。
“会谈重启后，我们会磋商制裁和离散家属团聚事宜，”这位了解朝鲜代表团访韩事宜、但不愿透露姓名的官员说。
该官员没有透露详情，但韩国愿意就制裁进行磋商，暗示韩方在此事上有灵活性，甚至还可能放松制裁。2010年“天安号”事件后，韩国对朝鲜实施了广泛的制裁。韩国舰艇“天安号”当年被鱼雷击沉，造成46名船员死亡。
韩国就此事指责朝鲜，朝鲜则矢口否认是其所为。此后，这起事件成了两国重新接触的一大障碍。
如果朴槿惠设法使朝韩关系取得突破，那将成为其总统任期内的一大政绩。
韩国前外长尹永宽称，朝鲜领导人金正恩希望凭借经济扬名立万。
“如何利用这个机会，那就由政府决定了，”尹永宽说。
对于朴槿惠而言，与朝鲜重新接触是延续她2002年以平民身份访问朝鲜一事的一个机会。朴槿惠在当时访问期间曾与金正恩的父亲金正日进行了会面。
但任何推进朝韩重新接触的举动都承担着风险。
“如果（朝韩）高级别会谈进展良好，使离散家属团聚，朝鲜采取可令（制裁）被解除的积极行动，在这种很有希望的情形下，就能取得一些重大进展，”韩国国民大学教授Hong Sung-gul说。
“如果并非如此，我们可能会看到我们曾经犯下的同样错误。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透香港4月19日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三称，正在草拟券商网络交易安全指引，预料最快本季展开谘询。