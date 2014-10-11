朝韩在边境地区交火 无人员伤亡

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔10月10日 - 韩国国防部称，朝鲜周五使用机枪向韩国方向开火，韩方予以回击。三天前双方在存在争议的海上边界也曾交火。

韩国国防部一位官员称，朝方向涟川郡边境小镇开火，但没有人员受伤。韩国活动人士散发的抨击朝鲜政权的传单从该镇落入朝方一侧。

该官员称，听到朝方机枪响后，韩国军方开火回击。

朝鲜周四发布声明称，如果韩国允许散发传单的活动继续发生，那将会伤害朝韩关系。朝鲜高级别代表团几天前访问韩国，双方同意重启对话。

朝鲜对韩国民间团体散发抨击其朝鲜领导层传单的活动作出愤怒的反应，誓言要攻击这些民间团体，但从未采取行动。

“这是朝鲜第一次对散发传单的活动采取行动，为朝鲜高级别代表团访问后的朝韩关系泼了冷水，会令双方关系再度紧张，”韩国朝鲜研究大学(University of North Korean Studies)的杨武仁(Yang Moo-jin)说道。（完）