韩国议员称朝韩军方官员周三秘密会晤

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔10月15日 - 一名韩国反对党议员称，朝韩高级别军方官员周三秘密会晤，讨论近期边境争端。
朝鲜军方上周五向韩国民间活动人士团体散发的、带着传单的气球开枪，有些子弹落在韩国境内。
此后韩国军方开枪回应，但未导致局势升级或带来伤亡。
韩国反对党议员Park Jie-won在党内会议上称，朝韩军方官员在边境的板门店举行了会晤。
韩联社援引一未具名政府消息人士的说法，也报导了此次会晤。
韩国国防部和统一部则拒绝证实朝韩军方官员是否举行了会晤。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
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