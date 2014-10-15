韩国议员称朝韩军方官员周三秘密会晤

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔10月15日 - 一名韩国反对党议员称，朝韩高级别军方官员周三秘密会晤，讨论近期边境争端。

朝鲜军方上周五向韩国民间活动人士团体散发的、带着传单的气球开枪，有些子弹落在韩国境内。

此后韩国军方开枪回应，但未导致局势升级或带来伤亡。

韩国反对党议员Park Jie-won在党内会议上称，朝韩军方官员在边境的板门店举行了会晤。

韩联社援引一未具名政府消息人士的说法，也报导了此次会晤。

韩国国防部和统一部则拒绝证实朝韩军方官员是否举行了会晤。（完）