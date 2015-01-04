金正恩表示对韩国对话提议持开放态度

香港证券：证监会就建议降低互联网交易的黑客入侵风险展开两个月谘询
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔1月1日 - 朝鲜领导人金正恩表示，他对朝韩举行高级别峰会持开放态度。日前，首尔当局提议恢复双边对话。
“如果韩国当局真诚地希望通过对话改善朝韩关系，我们能够恢复停滞的高级别会议，”金正恩在朝鲜媒体周四播出的新年讲话中说道。
这是金正恩作为朝鲜领导人第三次发表电视新年讲话。
“如果具备（会谈的）气氛和环境，没有理由不举行（与韩国的）高级别峰会，”金正恩表示。
韩国周一提议1月恢复停滞的韩朝对话，其中包括朝鲜战争离散家属团聚等议题。
韩国政府当日稍晚发表的声明称，如果朝鲜在改善关系上表现出“诚意”，就应该“尽早”接受首尔稍早提议的对话。
朝鲜过去曾暗示倾向于改善与韩国的关系，但是朝方随后的挑衅行动和韩美军事演习导致相关进程终止。
“年度大规模（韩美）战争演习是导致朝鲜半岛紧张局势升温以及核战争威胁升级的来源之一，”金正恩在新年讲话中称。
他还概述了朝鲜政府今年将进一步开发一系列经济和旅游特区的意愿。(完)
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透伦敦5月8日 - 以下为AFEX MARKETS的分析师LUCY LILLICRAP对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：欧元的中期技术面继续改善，如果能够站在心理水准1.1000上方，则下一步就可能继续涨向前期高点1.1300。然而，上升的有效角度目前仍然有些小，时常遇挫。近期支撑显然在1.0950附近以及1.0850区域，但如果跌破支撑，在重新企稳之前可能必须进行较深的回调。不过在升至1.1100/1.1200之前，近期阻力似乎也不大。 英镑/欧元：在1.2000欧元上方失利，显然暂时阻止了英镑的涨势。虽然再度走软目前仍然好似一个较大区间之内，但未来几日仍可能进一步走跌。即使月线仍然实际上围绕1.1650波动，但在买兴重新浮现之前，进一步向下回撤不会让人意外。本地卖压目前在1.1900附近，只要在此下方，重回1.2050的希望不大。同时，有可能进一步下跌至更加接近1.1640/50以及随后跌向1.1500/10。 英镑/美元：尽管英镑最近表现强势，但可以认为从上月1.2365开始的整个这波反弹是修正性走势。
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。