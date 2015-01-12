朴槿惠称对朝韩峰会不设先决条件

路透首尔1月12日 - 韩国总统朴槿惠周一称，她对与朝鲜领导人金正恩举行峰会持开放态度，对此不设先决条件。

她在新闻发布会上表示，朝鲜停止核项目应是朝鲜半岛和平商谈的重要部分，但这不是举行峰会的先决条件。