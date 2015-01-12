更新版 1-朴槿惠称对朝韩峰会不设先决条件

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔1月12日 - 韩国总统朴槿惠周一称，她对与朝鲜领导人金正恩举行峰会持开放态度，对此不设先决条件。她并呼吁朝鲜尽快重返对话。
她在新闻发布会上表示，朝鲜停止核项目应是朝鲜半岛和平商谈的重要部分，但这不是举行峰会的先决条件。
朴槿惠表示：“我的立场是，为了减轻分裂的痛苦、实现和平统一，我愿意与任何人会谈。如果有帮助，我做好了与朝鲜举行峰会的准备。对此不设先决条件。”
金正恩1月1日表示，没理由不与韩国举行峰会。不过朝鲜经常传递出互相矛盾的讯号。
上周五，朝鲜回绝韩国议会关于就朝鲜人权和朝韩离散家属等议题恢复谈判的呼吁。
朴槿惠周一重申议会的前述呼吁，称朝鲜应毫不迟疑地作出回应。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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