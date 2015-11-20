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亚洲 | 2015年 11月 20日 星期五 11:16 BJT

朝鲜称提议朝韩下周举行会谈

路透首尔11月20日 - 朝中社周五报道称，朝鲜已提议11月26日在板门店与韩国举行会谈。

若朝韩举行此次会谈，将是两国自今年8月达成和解协议以来，首次以缓解紧张关系为重点的政府级会议。

路透未能立即联系到韩国统一部发言人置评。(完)

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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