朝鲜称提议朝韩下周举行会谈（更新版）

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔11月20日（Jack Kim/James Pearson） - （更新详细内容）
朝中社周五报道称，朝鲜已提议11月26日在板门店与韩国举行会谈。
若朝韩举行此次会谈，将是两国自今年8月达成和解协议以来，首次以缓解紧张关系为重点的政府级会议。
朝中社称，朝鲜和平统一委员会已提议朝韩就政府会谈进行工作级的接触。
韩国统一部的一位官员证实收到了朝方的提议，并称很快、可能就在周五晚些时候会就是否接受提议作出决定。
朝韩8月25日达成化解武装对峙僵局的协议后，韩国曾几次提议举行政府会谈。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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