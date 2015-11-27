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亚洲 | 2015年 11月 27日 星期五 11:04 BJT

朝韩同意下月举行副部长级会谈

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔11月27日 - 朝鲜与韩国同意下月举行副部长级会谈，两国周四在板门店召开了旨在进一步缓解紧张关系的会议。

朝韩发布联合声明称，两国同意12月11日在开城工业园举行副部长级会谈。

这次开城会谈是朝韩推动双方进行对话的新努力。

“（会谈）议题为改善朝韩关系的问题。”朝韩两国在周四会议后发布的声明中称。

根据朝韩8月达成的协议，两国在上月举行了离散家属团聚活动。(完)

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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