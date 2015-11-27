朝韩同意下月举行副部长级会谈

全球金市：金价持稳，因美元和美债收益率削减涨幅
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔11月27日 - 朝鲜与韩国同意下月举行副部长级会谈，两国周四在板门店召开了旨在进一步缓解紧张关系的会议。
朝韩发布联合声明称，两国同意12月11日在开城工业园举行副部长级会谈。
这次开城会谈是朝韩推动双方进行对话的新努力。
“（会谈）议题为改善朝韩关系的问题。”朝韩两国在周四会议后发布的声明中称。
根据朝韩8月达成的协议，两国在上月举行了离散家属团聚活动。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
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