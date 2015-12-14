朝韩高级别会谈无果而终

中国证券：证监会称将继续开展IPO企业现场检查工作，严查违法违规行为
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔12月12日 - 朝鲜与韩国的高级别会谈周六无果而终，且未确定下次会谈的日期。韩国与朝鲜8月达成旨在缓解紧张关系的协议，这是此后首次高级别会谈。
韩国首席代表Hwang Boogi在会谈后告诉记者，双方未发布联合声明。
据Hwang称，朝鲜方面强烈要求重启金刚山旅游。2008年一名韩国游客在金刚山附近军事禁区被朝鲜士兵枪击身亡后，金刚山旅游项目停止。
韩国方面则强调朝韩离散亲属问题，呼吁对离散亲属进行身份认定并允许通信。
韩联社援引Hwang的话称，朝方提出首要任务是就重启金刚山旅游达成协议。韩国则要求朝鲜保证前往该旅游区的游客安全无虞。
朝韩会谈后，朝鲜将会谈无果归咎于韩国。
朝中社称，韩国拒绝讨论重启金刚山旅游等基本问题并坚持“不公正的断言”。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
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路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。