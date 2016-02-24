朝鲜对韩美3月联合军演发出警告

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔2月23日 - 朝鲜(北韩)周二警告将对韩国及其美国盟友采取严厉的报复行动。韩美正在为3月进行的年度联合军事演习做准备。

朝鲜称韩美联合军演是战争准备，且通常都会宣称对此进行报复。

“只要有些微迹象显示他们的特种部队和装备开始实施所谓的‘斩首行动’和‘密集打击’，我们的革命武装力量将以所有强有力的战略和战术打击手段，采取先发制人的正义行动，彻底消灭敌军，”朝鲜人民军最高司令部通过官方媒体发布的声明称。

声明称，首要打击目标将是韩国总统府，接下来是亚洲以及美国本土的军事基地。美国在韩国驻扎有大约28,500名官兵。

上周，韩国总统朴槿惠警告要对朝鲜采取强硬措施，对朝鲜1月核试验和本月的远程火箭发射活动作出回应，并表示朝鲜发展核武器将加速其政权垮台。（完）