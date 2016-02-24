朝鲜对韩美3月联合军演发出警告

中港个股：中海油服预计去年净亏损117亿元，行业全面复苏尚需时日
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔2月23日 - 朝鲜(北韩)周二警告将对韩国及其美国盟友采取严厉的报复行动。韩美正在为3月进行的年度联合军事演习做准备。
朝鲜称韩美联合军演是战争准备，且通常都会宣称对此进行报复。
“只要有些微迹象显示他们的特种部队和装备开始实施所谓的‘斩首行动’和‘密集打击’，我们的革命武装力量将以所有强有力的战略和战术打击手段，采取先发制人的正义行动，彻底消灭敌军，”朝鲜人民军最高司令部通过官方媒体发布的声明称。
声明称，首要打击目标将是韩国总统府，接下来是亚洲以及美国本土的军事基地。美国在韩国驻扎有大约28,500名官兵。
上周，韩国总统朴槿惠警告要对朝鲜采取强硬措施，对朝鲜1月核试验和本月的远程火箭发射活动作出回应，并表示朝鲜发展核武器将加速其政权垮台。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。
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