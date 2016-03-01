朴槿惠称韩国不会关闭与朝鲜进行对话的大门

金砖国家：1月18日股汇市收盘纵览
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔3月1日 - 韩国总统朴槿惠周二称，韩国不会关闭与朝鲜进行对话的大门，但称若朝鲜坚持其核项目，朝鲜将面临更多压力。
联合国安理会料很快就扩大对朝鲜制裁的决议草案进行投票。该草案由美国起草，并获得了中国支持。
“（韩国）政府不会关闭对话大门，但若朝鲜没有展示无核化的意愿且拒绝改变，我们与国际社会将继续施压，”朴槿惠表示。
朴槿惠称，安理会预计将通过对朝新的严格制裁，表明国际社会广泛支持阻遏朝鲜的核项目。
朴槿惠未提议与朝鲜展开新一轮对话。朝韩去年8月进行了对话，当时双方同意努力改善关系。(完)
编译：刘珞焱 发稿：程芳
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。
* 招标品种：国开行3/7/20年增发债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；7年：60亿元；20年：40亿元 * 招标时间：1月19日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.52%-3.60%；3.85%-3.96%；3.98%-4.15% * 预测均值：3.58%、3.91%、4.03% 路透上海1月18日 - 中国国家开发银行 周四下午将招标增发三、七、20年期 固息债。路透调查显示，受到资金面紧张牵制，现券情绪转弱，明日招标情况料仍视资金能 否好转及央行动作而定，三期债均值分别落在3.58%、3.91%和4.03%。 北京一银行交易员称，资金面未改善，新债投标需求可能不会转好，尤其是20年品种， “农发投飞了，10年都快上4.0%了；尾盘资金虽然好点，但也不够解渴啊，不知道明天会不 会更惨。” 中国农业发展银行周三下午招标增发的一、三、五、七年和10年三期固息债，中标收益 率分别为3.2012%、3.5702%、3.7560%、3.9930%和3.9903%
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