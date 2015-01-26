朝鲜称解除制裁是朝韩恢复对话的前提条件

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔1月23日 - 朝鲜周五称，韩国解除制裁是两国恢复对话的一项条件。
这是朝鲜对韩方的对话提议做出的首个官方回应。韩国提议同朝鲜对话，包括就恢复朝韩离散家属团聚问题进行磋商等。
朝鲜去年10月派高级别代表团赴韩国参加亚运会闭幕式后，韩国表示愿意就制裁问题进行磋商以推动两国关系向前发展。
2010年5月韩国“天安”号海军舰艇遇袭沉没后，韩国对朝鲜实施制裁，两国之间的大多数政治及商贸交流活动中断。朝鲜否认这起事件是其所为。
“如果韩国政府确实对人道主义问题感兴趣，那就应当先解除旨在对峙的禁令，”朝中社援引朝鲜祖国和平统一委员会发言人的话称。
韩国统一部称，要想让韩方解除制裁，朝方得先做出“负责任的行动”。
“遗憾的是，朝方却将事关离散家属的纯粹人道主义问题与5月24日事件措施挂钩，这是毫无关联的两码事，”韩国统一部在电邮声明中称。（完）
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率