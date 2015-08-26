韩国称愿讨论朝鲜提出的解除制裁要求

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔8月26日 - 韩国周三称，韩方愿意讨论朝鲜(北韩)提出的结束对其制裁的要求。周二凌晨，朝韩经谈判达成协议，结束了因交火导致的朝鲜半岛紧张局势。
周二达成协议后，韩国准备开启与朝鲜新的对话渠道。按照协议，朝方对近期韩朝非军事区发生地雷爆炸炸伤韩国士兵事件表示遗憾；韩方同意停止反朝广播宣传活动。
韩国统一部发言人郑浚熙在吹风会上称：“对话开启后，我们认为朝鲜会提及‘5.24措施’，我认为这可以通过对话解决。”
郑浚熙所指的是，2010年5月24日韩国因“天安”号事件对朝鲜实施制裁，导致两国的多数交流活动中断，包括旅游业、贸易、私人援助等领域。
朝鲜否认跟袭击事件有关，并称只有解除制裁后才会开始对话。
韩国要求朝鲜道歉，将此作为解除对朝制裁的前提条件，但自去年底其立场似乎有所缓和。
根据朝韩周二达成的协议，双方承诺举行会谈，就改善关系讨论一系列问题。（完）
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”