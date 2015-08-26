韩国称愿讨论朝鲜提出的解除制裁要求

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔8月26日 - 韩国周三称，韩方愿意讨论朝鲜(北韩)提出的结束对其制裁的要求。周二凌晨，朝韩经谈判达成协议，结束了因交火导致的朝鲜半岛紧张局势。

周二达成协议后，韩国准备开启与朝鲜新的对话渠道。按照协议，朝方对近期韩朝非军事区发生地雷爆炸炸伤韩国士兵事件表示遗憾；韩方同意停止反朝广播宣传活动。

韩国统一部发言人郑浚熙在吹风会上称：“对话开启后，我们认为朝鲜会提及‘5.24措施’，我认为这可以通过对话解决。”

郑浚熙所指的是，2010年5月24日韩国因“天安”号事件对朝鲜实施制裁，导致两国的多数交流活动中断，包括旅游业、贸易、私人援助等领域。

朝鲜否认跟袭击事件有关，并称只有解除制裁后才会开始对话。

韩国要求朝鲜道歉，将此作为解除对朝制裁的前提条件，但自去年底其立场似乎有所缓和。