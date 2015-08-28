金正恩称朝韩达成协议具里程碑意义

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔8月28日 - 朝鲜领导人金正恩称，本周朝鲜与韩国达成协议具里程碑意义，为化解军事紧张局势并改善两国关系铺平了道路，但称协议达成归功于朝鲜的军事实力。

周二凌晨，朝韩达成协议，结束军事僵持局面。之前双方交火，半岛紧张局势升级。

双方并同意开启新的对话渠道讨论广泛议题，旨在改善关系，这令外界寄望于重启2010年以来中断的对话和交流。

“联合新闻稿的发布具有重要的里程碑意义，为化解激烈的军事紧张局势、将朝韩恶劣关系引上和解与信任的轨道铺平了道路。”朝中社周五援引金正恩在劳动党中央军事委员会扩大会议上的发言称。

据报导，金正恩称，协议达成要“归功于伟大的党建立的自卫核威慑力量为核心的强大军事力量，以及一心一意团结在党周围的、无与伦比的军队”。（完）