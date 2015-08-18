朝韩同意将开城工业园朝方工人最低工资上调5%

路透首尔8月18日（记者 Ju-min Park） - 韩国一位行业代表称，朝鲜和韩国就将开城工业园朝方工人最低工资上调5%达成一致。这令持续数月之久的相关纠纷落下帷幕。

根据周一达成的协议，开城工业园朝方工人的月薪将涨至73.87美元。

“欢迎韩朝之间的对话取得良好结果，这是开城工业园管理稳定的良好迹象，”开城工业园企业协会副主席Yoo Chang-geun说。

上调后的薪资略低于朝方要求的上涨3.65美元或5.18%，朝方要求的该涨幅高于该工业园成立时双方协定的5%的年涨幅。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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