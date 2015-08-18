朝韩同意将开城工业园朝方工人最低工资上调5%

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔8月18日 - 韩国一位行业代表称，朝鲜和韩国就将开城工业园朝方工人最低工资上调5%达成一致。这令持续数月之久的相关纠纷落下帷幕。
根据周一达成的协议，开城工业园朝方工人的月薪将涨至73.87美元。
“欢迎韩朝之间的对话取得良好结果，这是开城工业园管理稳定的良好迹象，”开城工业园企业协会副主席Yoo Chang-geun说。
上调后的薪资略低于朝方要求的上涨3.65美元或5.18%，朝方要求的该涨幅高于该工业园成立时双方协定的5%的年涨幅。(完)
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”