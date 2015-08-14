朝鲜否认在朝韩非军事区韩方一侧埋雷

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔8月14日 - 朝鲜周五否认在朝韩非军事区韩方一侧埋雷。上周二朝韩非军事区发生地雷爆炸，两名韩国士兵受伤，韩国随后谴责朝鲜应对此负责。

“如果南朝鲜想继续坚称这是我军的行为，那就拿出视频来证明。如果你们没有视频，就千万别再说‘朝鲜挑衅’的话，”朝中社援引朝鲜国防委员会的说法称。

朝鲜国防委员会亦称，地雷可能会因非军事区的雨水和火等自然因素而爆炸。

韩国军方称，暴雨和茂密树林导致能见度低，监控摄像头无法捕捉到朝鲜士兵埋布地雷的画面。

韩国军方威胁采取报复措施，并通过高音喇叭恢复了边境的反朝鲜宣传。

朝韩非军事区是一个横越朝鲜半岛、宽四公里的缓冲地带，布有地雷和铁丝网，双方在此部署了逾百万军队和重型军事装备。(完)