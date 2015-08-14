朝鲜否认在朝韩非军事区韩方一侧埋雷

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔8月14日 - 朝鲜周五否认在朝韩非军事区韩方一侧埋雷。上周二朝韩非军事区发生地雷爆炸，两名韩国士兵受伤，韩国随后谴责朝鲜应对此负责。
“如果南朝鲜想继续坚称这是我军的行为，那就拿出视频来证明。如果你们没有视频，就千万别再说‘朝鲜挑衅’的话，”朝中社援引朝鲜国防委员会的说法称。
朝鲜国防委员会亦称，地雷可能会因非军事区的雨水和火等自然因素而爆炸。
韩国军方称，暴雨和茂密树林导致能见度低，监控摄像头无法捕捉到朝鲜士兵埋布地雷的画面。
韩国军方威胁采取报复措施，并通过高音喇叭恢复了边境的反朝鲜宣传。
朝韩非军事区是一个横越朝鲜半岛、宽四公里的缓冲地带，布有地雷和铁丝网，双方在此部署了逾百万军队和重型军事装备。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)