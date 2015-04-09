朝鲜脱北者向朝鲜空投《刺杀金正恩》DVD碟片

路透首尔4月8日 - 一名现居韩国的朝鲜脱北者周三称，他已通过气球向朝鲜投送了数以千计的《刺杀金正恩》DVD碟片。

朝鲜谴责《刺杀金正恩》影片，称这是一种战争行为，并威胁一旦影片获准发行，将采取报复措施。该片虚构了刺杀朝鲜领导人金正恩的情节。

20年前脱离朝鲜的Lee Min-bok称，他通过填充氦气的气球，分四次向朝鲜投放《刺杀金正恩》的DVD碟片，其中大部分是在周六投放的。气球上绑着的背包里装有碟片、美钞和反朝鲜宣传册。

传单激怒了朝鲜，且近几个月里威胁破坏朝韩之间的谈判。韩国政府已敦促活动人士勿投放传单，但称没有阻止这类活动的法律依据。

Lee称，已收到一封发自中国沈阳的电子邮件，邮件警告称，若他实施投放计划，则“正义的铁锤将击碎他的头颅”，“审判的匕首将斩断他的双臂”。

“不管怎样我都会继续发送气球，”Lee向路透表示，并称韩国政府正在调查这封恐吓电邮。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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