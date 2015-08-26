焦点：朝韩高级别会谈可谓两国领导人的“虚拟峰会”

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔8月25日（记者 Jack Kim/Ju-min Park） - 朝韩两国领导人过去八年未曾会面，但日前将两国从冲突边缘拉回的这场马拉松式的会谈，实为两国进行的一场代理人峰会。

在这场史无前例、夜以继日的会谈中，朝鲜领导人金正恩和韩国总统朴槿惠并未出现在这间会议室里，但是他们或许也始终在相互交流。

韩国官员在介绍这场闭门会谈时称，当朝韩领导人的高级助理在谈判桌上激烈交锋时，谈判过程也通过视频连线向青瓦台和平壤当局进行了直播。

因双方沟通改善及战略性突破，两国领导人得以监控会议进展并下达指示。双方代表在谈判结束时达成协议，从而结束了之前在军事分界线相互开火引发的紧张局势。

“整个谈判进程都是在两国领导人的掌控下进行的，可以说是一场虚拟峰会，”韩国东国大学朝鲜问题研究专家Koh Yu-hwan称。

“在战争一触即发的情况下，朝韩两国在最后关头举行这样的会谈，可谓史无前例，”Koh Yu-hwan称。

一位后来意识到泄密的韩国官员补充说：“在整个接触过程中，青瓦台一直在下达指示。朝方可能也是这样。”

尽管这次会谈成功举行，但眼下并无迹象表明两国有可能举行适当的峰会。分析人士称，这最多意味着朝韩紧张的关系有望修复。

朝韩两国领导人上次会面是在2007年，为1950-53年朝鲜战争以来两国领导人进行的第二次会面。那次峰会后，两国关系持续恶化，而金正恩于2011年接管朝鲜大权，朴槿惠在2013年出任韩国总统以来，两国关系十分冷淡。

尽管朝鲜在朴槿惠担任韩国总统以来表现的并不友好，但还是派出重量级谈判代表参加了这次会谈。

朝方谈判代表团由黄炳誓和金养健带队。黄炳誓是金正恩的高级军事助手，金养健在朝鲜劳动党担任高职，两人对追溯至“阳光政策”的朝韩事务十分了解。

韩方谈判代表为金宽镇和统一部长洪容杓。金宽镇是朴槿惠的国家安全顾问，军人出身，在朝韩外交方面经验不多。洪容杓是一位出身牛津的学者，2月出任统一部长职务。

分析人士称，从与会者的资历、领导层的密切参与以及会议的持续时间看，这次会谈是朝韩自2007年峰会以来最具有实质性的外交接触。(完)