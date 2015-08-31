版本:
中国
时事要闻 | 2015年 8月 31日 星期一 11:14 BJT

朝鲜同意与韩国讨论离散家属团聚事宜

路透首尔8月29日 - 一名韩国官员周六称，朝鲜已同意与韩方举行红十字会工作会议，讨论南北离散家属团聚活动相关事宜。

周二朝韩达成协议，避免了半岛紧张局势进一步恶化，双方就离散家属团聚活动等事宜达成共识。

韩国统一部官员称，朝鲜红十字会接受了韩方关于9月7日在板门店举行红十字会工作会议的提议。

有近13万人曾在韩国政府登记寻找在朝离散家属，其中6.6万人仍健在，多数已年逾七旬。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐