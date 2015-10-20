韩国老人赴朝参加离散家属团聚活动

路透韩国束草10月20日 - 近400名韩国人周二满怀喜悦和期待，穿过重兵把守的边境进入朝鲜，参加朝韩离散家属团聚活动。

今年8月，朝韩通过谈判达成协议，结束了两国在边境的军事对峙。两国还同意举行自去年2月以来的首次离散家属团聚活动。

“我真的感到激动和高兴，迫不及待地想要见到他。我会给他一个拥抱，问问他过得怎么样。”77岁的Cheol-hwan在与她83岁高龄的兄长见面前说道。

自朝鲜战争离散以来，这些家属们没有办法通信，通常也不知道身在另一方的亲人是否还活着。

在周二开始的首轮团聚活动中，96名朝鲜人及他们的家属将与从韩国来的大约390人会面。在第二轮团聚活动中，大约190名朝鲜人将与90名韩国人及他们的家属会面。

这些韩国人周一在边境附近的沿海城市束草（Sokcho）集合，接受体检，听取在朝鲜如何适当行为的介绍，他们中大多数年事已高，有的甚至坐着轮椅。

周二上午，他们乘坐巴士穿过边境。

这次的离散家属团聚活动受到官方和媒体的关注，当中包括仅两个小时的私人时间。团聚活动在朝鲜金刚山举行，周四结束。（完）